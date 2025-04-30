Стала известна главная трансферная цель «Ливерпуля» на ближайшее лето

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Английский «Ливерпуль» намерен подписать 25-летнего шведского форварда «Ньюкасл Юнайтед» Александера Исака грядущим летом, которого считает главной целью. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «сороки» хотят получить за трансфер шведского футболиста минимум в £ 120 млн (примерно € 144 млн). Отмечается, что мерсисайдцы готовы к тому, чтобы потратить подобную сумму на трансфер форварда.

Ранее сообщалось, что Исак отклонил несколько предложений «Ньюкасла» о новом контракте.

В нынешнем сезоне Исак принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Рекорды «Ливерпуля»: