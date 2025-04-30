Руслан Литвинов отреагировал на вопрос о своём отношении к смене позиции в «Спартаке»

Опорный полузащитник и центральный защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о смене игровой роли по заданию главного тренера.

«Как отношусь к смене позиции? Считаю, футболист в принципе не имеет права задавать вопросы в таких ситуациях. Если тренер поставил на эту позицию — значит, я должен играть там. Да, мне нравится действовать в опорной зоне, я люблю эту позицию. Но это никак не должно отражаться на моей игре в обороне.

Наверное, в этой роли мне нужно прибавлять в плане физики. Посмотреть на меня рядом с Бабичем — и разница очевидна. Плюс центральный защитник, в отличие от опорника, чаще должен принимать решения попроще. Тоже потребовалось время, чтобы это понять, привыкнуть и перестроиться», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

23-летний воспитанник московского «Спартака» Руслан Литвинов в текущем сезоне провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В большинстве матчей футболист выходил на поле на позиции центрального защитника.

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