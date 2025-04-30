Хвича Кварацхелия опубликовал пост после победы «ПСЖ» в гостевой игре ЛЧ с «Арсеналом»

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия выложил пост, в котором поделился эмоциями от победы французской команды в гостевом матче в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с лондонским «Арсеналом». Игра завершилась со счётом 1:0.
«Каждый шаг позволяет двигаться вперёд», — написал Кварацхелия на своей странице в соцсетях.
Фото: Соцсети Хвичи Кварацхелии
Фото: Соцсети Хвичи Кварацхелии
Отметим, что в этой встрече Хвича отметился результативной передачей на победный гол вингера Усмана Дембеле.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 7 мая. Встреча пройдёт в столице Франции Париже на стадионе «Парк де Пренс».
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