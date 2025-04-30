«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в полуфинале ЛЧ, Капризов забил в Кубке Стэнли. Главное к утру
«ПСЖ» выиграл в гостях у «Арсенала» первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, российские нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») отметились голами в матчах Кубка Стэнли и делят первое место в гонке снайперов, «Спартак» выбил московское «Динамо» из Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» в гостях обыграл «Арсенал» в матче полуфинала Лиги чемпионов благодаря голу Дембеле.
- Кирилл Капризов и Андрей Свечников возглавили снайперскую гонку Кубка Стэнли — 2025.
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