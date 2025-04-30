«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в полуфинале ЛЧ, Капризов забил в Кубке Стэнли. Главное к утру

«ПСЖ» выиграл в гостях у «Арсенала» первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, российские нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») отметились голами в матчах Кубка Стэнли и делят первое место в гонке снайперов, «Спартак» выбил московское «Динамо» из Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».