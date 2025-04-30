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30 апреля главные новости спорта, Лига чемпионов, футбольные трансферы, результаты плей-офф НХЛ, НБА, теннис, Кирилл Капризов

«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в полуфинале ЛЧ, Капризов забил в Кубке Стэнли. Главное к утру
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«ПСЖ» выиграл в гостях у «Арсенала» первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, российские нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») отметились голами в матчах Кубка Стэнли и делят первое место в гонке снайперов, «Спартак» выбил московское «Динамо» из Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» в гостях обыграл «Арсенал» в матче полуфинала Лиги чемпионов благодаря голу Дембеле.
  2. Кирилл Капризов и Андрей Свечников возглавили снайперскую гонку Кубка Стэнли — 2025.
  3. «Спартак» победил «Динамо» в Кубке России благодаря первому голу Ливая Гарсии за клуб.
  4. «Каролина» обыграла «Нью-Джерси» и стала первой командой, вышедшей в 1/4 финала КС.
  5. «Вегас» в третий раз обыграл «Миннесоту» и вновь вышел вперёд в серии. У Капризова — гол.
  6. Марк-Андре Флёри установил новый рекорд всех времён в плей-офф НХЛ для голкиперов лиги.
  7. Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии, получив предложение от саудовцев — Marca.
  8. «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
  9. «Аль-Ахли» вышел в финал Лиги чемпионов АФК, обыграв «Аль-Хиляль».
  10. Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу.
  11. Медведев в трёх сетах обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.
  12. «Бостон» разгромил «Орландо» в пятом матче и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.
  13. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» выйти вперёд в серии плей-офф НБА с «Клипперс».
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