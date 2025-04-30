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Руслан Литвинов назвал причины прогресса в «Спартаке» полузащитника Наиля Умярова

Руслан Литвинов назвал причины прогресса в «Спартаке» полузащитника Наиля Умярова
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Центральный защитник и опорный полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказал мнение о причинах прогресса своего одноклубника — 24-летнего опорного хавбека Наиля Умярова.

— В этом сезоне очень уверенно выглядит Умяров. В чём видишь причину его прогресса?
— Думаю, несколько факторов сложились. Изменения в семье и то, что Станкович сам был центральным полузащитником. Очень рад за Наиля! Для меня его нынешняя игра не стала удивлением. Я все эти годы видел, как он работает. Иногда в матчах что-то не получалось. Но я понимал, что рано или поздно он точно выйдет на высокий уровень, — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Полузащитник Наиль Умяров в текущем сезоне провёл за московский «Спартак» 30 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами в Российской Премьер-Лиге.

Видео: Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки»

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