Стало известно, какую зарплату саудовский клуб предложил Карло Анчелотти

Неназванный футбольный клуб из Саудовской Аравии предложил главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти щедрый контракт на € 50 млн. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, итальянский специалист не будет отказываться от такого предложения. Ранее сообщалось, что тренер «сливочных» отказался возглавить сборную Бразилии, несмотря на то что Бразильская конфедерация футбола (CBF) и Анчелотти были близки к завершению переговоров.

Также в СМИ сообщалось, что клуб, который предлагал рекордное предложение Карло Анчелотти, «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда.

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