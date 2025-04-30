Густаво Мантуан оценил своё взаимодействие с Луисом Энрике на правом фланге «Зенита»

Бразильский правый защитник и полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своём взаимодействии на правом фланге с соотечественником — новичком сине-бело-голубых вингером Луисом Энрике.

«Оценю как отличное. Мне кажется, мы здорово чувствуем друг друга, и это видно на поле. Я точно знаю, в какой момент отдать ему мяч, в какой момент он начнёт свой фирменный дриблинг. В прошедших играх у нас с ним получалось здорово комбинировать, и дай бог, чтобы так продолжилось», — приводит слова Густаво Мантуана официальный сайт «Зенита».

24-летний бразильский правый вингер Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 33 млн. В восьми матчах за петербуржцев во всех турнирах футболист забил два гола и отдал два результативных паса.

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