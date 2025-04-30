Расписание Лиги чемпионов УЕФА на 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, пройдёт второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание Лиги чемпионов УЕФА 30 апреля (время — московское):

22:00. «Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия).

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов встречались «Арсенал» и «ПСЖ», победу в матче со счётом 1:0 одержали парижане.

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Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. «Реал» также является абсолютным рекордсменом по числу побед в престижнейшем европейском турнире. «Сливочные» выигрывали Лигу чемпионов 15 раз.