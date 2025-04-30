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Барселона — Интер М. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Барселона» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 22:00

«Барселона» — «Интер»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 30 апреля, пройдёт матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступит француз Клеман Тюрпен. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию встречи Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.

«Сливочные» также являются абсолютным рекордсменом по числу побед в престижнейшем европейском турнире. «Реал» выигрывал Лигу чемпионов 15 раз.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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