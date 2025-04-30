«Барселона» — «Интер»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

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Сегодня, 30 апреля, пройдёт матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступит француз Клеман Тюрпен. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.

«Сливочные» также являются абсолютным рекордсменом по числу побед в престижнейшем европейском турнире. «Реал» выигрывал Лигу чемпионов 15 раз.