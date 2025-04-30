Гендиректор «Динамо» Пивоваров: есть опасения за состояние Майсторовича

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказал опасения относительно состояния защитника команды Милана Майсторовича. В нынешнем сезоне Майсторович успел провести за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах и даже забил один гол. Однако в конце сентября 2024 года он получил травму, от которой не восстановился до сих пор.

«Есть опасения за состояние Майсторовича. Думаю, главный врач клуба может более подробно рассказать о ситуации с ним», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» после 26 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице.