«Локомотив» — «Ростов»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 30 апреля, состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Ростов». Игра пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).