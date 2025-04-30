Сегодня, 30 апреля, состоятся несколько матчей Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого запланированы две встречи.

Расписание матчей Кубка России 30 апреля (время — московское):

Путь регионов, 2-й этап 1/2 финала:

18:00. «Локомотив» — «Ростов»;

Путь РПЛ, финал:

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Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).