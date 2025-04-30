«Чемпионату» требуются авторы футбольных новостей
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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).
Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (будет преимуществом);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— уверенные знания в области спорта (футбола).
Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.
Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.
Присылайте свои резюме до 17:00 (мск) 30 апреля на электронную почту: a.shaymardanov@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.
Комментарии
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