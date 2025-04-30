Голкипер «Арсенала» Давид Райя — о поражении от «ПСЖ»: в Париж мы отправимся за победой

Вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (0:1). По словам голкипера, в ответной игре «канониры» постараются добыть победу.

«ПСЖ» очень быстро забил. В первые 15 минут они доминировали, но затем, думаю, в игре доминировали уже мы. Шансы у нас были — Доннарумма несколько раз блестяще спас. Мы с 25-й минуты продемонстрировали, что можем победить любую команду. В этом сезоне мы показали, что умеем побеждать на выезде, так что на следующей неделе отправимся в Париж за победой», — приводит слова Райи официальный сайт УЕФА.

Игра между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоялась накануне, 29 апреля. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил словенец Славко Винчич. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу парижского клуба. Ответная игра состоится 7 мая.