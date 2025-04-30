«Это было немного странно». Зеедорф рассказал о сорвавшемся трансфере племянника в Россию

Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф рассказал о срыве трансфера своего племянника Квентина Зеедорфа в калининградскую «Балтику».

— Этой зимой ваш племянник, 24-летний защитник Квентин Зеедорф, был близок к переходу в российскую «Балтику» из Первой лиги. Почему трансфер из софийской «Славии» не состоялся?

— Я немного удивлён. Квентин очень молод и физически одарён, но нам сказали, что медицинские показатели не устроили.

— Не прошёл тесты?

— Дело не в них. Сказали, что в будущем что-то может быть. Мы думали, «Балтика» — серьёзный клуб. Для меня это было немного… странно. Сделка была уже практически завершена. Квентин очень талантлив и достигнет

серьёзного уровня через пару лет.

— Трансфер в «Балтику» позади или ещё возможен летом?

— Не знаю. Я даже не понимаю, почему так получилось зимой. Никогда не сталкивался с подобным за свою карьеру. В любом случае мой племянник очень мотивирован, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.