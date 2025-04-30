Гендиректор «Динамо» рассказал, чего не хватило команде для победы над «Спартаком» в Кубке

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение бело-голубых от «Спартака» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Таким образом, красно-белые вышли в финал Пути регионов, а «Динамо» вылетело из Кубка России.

«Вы правильно говорите, что «Динамо» не хватило реализации в игре со «Спартаком». Не хватило завершения в атаке. Не было последнего удара, паса. «Спартак» был лучше. Они хотели победить и победили. Критических судейских ошибок я не увидел», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».