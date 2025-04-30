«Много разговаривает, раздражает». Артём Дзюба назвал Винисиуса ограниченным футболистом

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба критично отозвался о вингере мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Винисиусе Жуниоре. По словам Дзюбы, крайний нападающий «сливочных» позволяет себе падать от «дуновения ветра». Также российский футболист выразил надежду, что «Реал» продаст Винисиуса в Саудовскую Аравию и купит вместо него форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Реал» сейчас вообще беспомощен, потому что Мбаппе — это всё-таки не нападающий. А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит. Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону. Как только против Винисиуса попадает быстрый соперник — всё, его нет, он ничего не может — ни обыграть, ни убежать. Если соперник уровнем пониже, какой-нибудь «Райо Вальекано», тогда да, там он будет выделяться. Я очень хочу, чтобы его отдали, продали в Саудовскую Аравию и взяли Холанда. Тогда Мбаппе уйдёт налево, потому что с Винисиусом они несовместимы. У них одна позиция, они друг другу мешают», — приводит слова Дзюбы Odds.ru.

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В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.