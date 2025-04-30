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Избитого игрока «Пари НН» Антона Мухина лишили премии и не выплатили зарплату — источник

Избитого игрока «Пари НН» Антона Мухина лишили премии и не выплатили зарплату — источник
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Полузащитника «Пари НН» Антона Мухина, арендованного «Динамо-Владивосток», оставили без части зарплаты и лишили премии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между президентом дальневосточного клуба Эдуардом Сандлером и Мухиным. Сообщалось, что между президентом и футболистом произошла ссора в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

По информации источника, Мухин собирается обратиться в Палату по разрешению споров РФС из-за ситуации с невыплатой части зарплаты и лишением премии. Отмечается, что игроку предложили расторгнуть контракт по соглашению сторон, в котором была указана лишь часть заработной платы за апрель, когда его избили в парной.

Отметим, что ранее спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что клуб намерен оказать помощь Антону Мухину.

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