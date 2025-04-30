Кларенс Зеедорф рассказал, что для него значит каждая из четырёх побед в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф рассказал, что для него значит каждая из четырёх побед в Лиге чемпионов.

— Вы брали Лигу чемпионов четыре раза с тремя клубами: с «Аяксом» в сезоне-1994/1995, с «Реалом» в сезоне-1997/1998 и с «Миланом» в сезонах-2002/2003 и 2006/2007. Какой из титулов стал самым важным для вас?

— Они разные. И каждый по-своему уникален. Разный возраст, разные команды, разное восприятие. Ещё и история клуба имеет значение.

— В каком плане?

— Когда ты молодой, то не осознаёшь важность трофея. Тебе победы могут казаться нормой. Сейчас понимаешь, что «Аякс» не брал Лигу чемпионов уже 30 лет и та победа в 1995 году была серьёзным достижением.

— А с «Реалом» в 1998-м?

— Тогда Мадрид долго не мог взять этот титул — более 30 лет! После этого «Реал» вернулся и стал постоянно выигрывать Лигу чемпионов. Ну а с «Миланом»… Мы дважды выиграли этот трофей, но должны были брать ещё третий раз. Со временем ты начинаешь по-настоящему ценить титулы. Тем более когда видишь реакцию фанатов спустя годы, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.