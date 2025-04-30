Андрей Кобелев считает, что «Динамо» способно бороться за третье место РПЛ

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что бело-голубые способны бороться за третье место в РПЛ. После 26 туров команда Марцела Лички занимает пятое место, отставая от ЦСКА, расположившегося на третьей строчке, на четыре очка.

«Вчерашний кубковый матч показал, что «Динамо» ни в чём не уступало «Спартаку». Были хорошая интенсивность и качество футбола. Но выигрывает тот, кто больше забивает. К сожалению, в отсутствие Тюкавина у «Динамо» нет человека, который взял бы на себя эти обязанности. Вроде бы есть хорошие подходы к штрафной площади соперника, но не хватает последнего удара и голевой передачи. У Макарова был 100-процентный момент в концовке, который нужно было реализовывать и переворачивать игру. Но теперь клуб в этом сезоне без Кубка России.

У «Динамо» четыре очка до ЦСКА. Конечно, у команды есть возможность бороться за третье место. Другое дело, что через матч динамовцы играют со «Спартаком», а последняя встреча сезона — с «Краснодаром». Лёгкой концовки не будет. Но если команда проиграет красно-белым, вряд ли может претендовать на тройку», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.