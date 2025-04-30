Министр спорта Тульской области прокомментировал слухи об отставке Сторожука из «Арсенала»

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов прокомментировал нестабильную ситуацию в «Арсенале». В частности, накануне появились слухи о возможной отставке Александра Сторожука.

«Дальнейшую работу мы видим совместно [со Сторожуком]. Мы старались, чтобы игроки заходили на долгий период времени. Нам нужна команда со стабильным составом. Контракты заключались на 2-2,5 года, чтобы был сформирован костяк, можно было бы планировать будущий сезон, понимать цели и задачи. Когда начинался нынешний сезон, была задача просто выйти на игру. А на будущий сезон более плодотворно можем ставить цели и задачи», — приводит слова Трунова пресс-служба «Арсенала».

После возобновления сезона в Мелбет Первой лиге туляки одержали лишь одну победу в восьми встречах. В этих матчах «оружейники» потерпели четыре поражения и трижды сыграли вничью. После 30 сыгранных туров «Арсенал» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. Команды из Тулы имеет в своём активе 37 очков.