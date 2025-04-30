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«Это его работа». Луис Энрике — о сейвах Доннаруммы в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»

«Это его работа». Луис Энрике — о сейвах Доннаруммы в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре голкипера своей команды Джанлуиджи Доннаррумы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом» (1:0). Вратарь совершил несколько сейвов и позволил парижанам покинуть поле без пропущенных мячей.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

«Что касается сейвов Доннаруммы, то это же и есть вратарская работа, не так ли? Спасать команду — они каждый день для этого и трудятся. В полуфинале необходимо, чтобы каждый игрок выступал на высоком уровне», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Игра между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоялась накануне, 29 апреля. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил словенец Славко Винчич. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу парижского клуба. Ответная игра состоится 7 мая.

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