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Кларенс Зеедорф: у меня до сих пор остались хорошие отношения с людьми из России

Кларенс Зеедорф: у меня до сих пор остались хорошие отношения с людьми из России
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Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф рассказал о взаимоотношениях со знакомыми людьми из России.

— Поскольку это интервью для российского СМИ, обязан вас спросить о матчах в нашей стране. Что в первую очередь вспоминается?
— Помню, как играл против клубов из России — со «Спартаком» было тяжело, когда мы приезжали с «Реалом» [в 1998 году]. У меня до сих пор остались хорошие отношения с людьми из вашей страны.

— Речь про футболистов, с которыми вы пересекались?
— Нет, просто со знакомыми. В этом преимущество спорта — ты ездишь по всему миру и встречаешь много людей. Получается огромная футбольная семья. И флаг тут не так важен, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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