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Кларенс Зеедорф объяснил, почему с возрастом почти не меняется внешне

Кларенс Зеедорф объяснил, почему с возрастом почти не меняется внешне
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Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф рассказал, почему в его внешности практически нет возрастных изменений.

— Вы практически не изменились внешне. Это тренировки или генетика?
— Образ жизни. Мне просто нравится быть активным и здоровым, поэтому я забочусь о себе. Не пью, не курю, а просто наслаждаюсь жизнью.

— Когда вы последний раз курили?
— Никогда.

— И, похоже, часто ходите в зал.
— Мне всегда нравилось заниматься спортом. Я не прекратил и после окончания карьеры. Минимум два-три раза в неделю тренируюсь. Хотя тут дело даже не в том, сколько занятий, а в том, как ты питаешься, как живёшь, как справляешься со стрессом.

— И после карьеры приходится сталкиваться со стрессом?
— Конечно, все с ним сталкиваются. Жизнь — это же не только футбол. Проблемы возникают, но, как мне кажется, я со всем справляюсь, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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