Игрок ЦСКА Круговой: «Краснодар» ещё оступится, у них будет матч с нами

Защитник ЦСКА Данил Круговой допустил, что возглавляющий турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар» ещё потеряет очки до конца текущего сезона. Отметим, что армейцы занимают третью строчку в таблице, отставая от «быков» на семь очков. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит».

«У «Краснодара» отрыв от «Зенита» в четыре очка, у нас — семь. Думаю, «быки» ещё оступятся. У них ещё будет игра с нами. Всё возможно. Конкуренция в этом сезоне отличная! В том году было то же самое. С каждым годом всё интереснее», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.