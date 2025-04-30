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Павел Кукуян высказался о поведении Деяна Станковича в матче «Спартак» — «Динамо»

Павел Кукуян высказался о поведении Деяна Станковича в матче «Спартак» — «Динамо»
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Главный арбитр матча второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и московским «Динамо» (2:1) Павел Кукуян прокомментировал поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича по ходу этой игры.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

— Он единственное спросил, почему добавили мало времени к первому тайму.

— Вы ничего не написали в протоколе по этому поводу?
— Написали. Жёлтая карточка Деяну Станковичу за неспортивное поведение во втором тайме, — приводит слова Кукуяна «РБ Спорт».

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Напомним, матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо», состоялся накануне. Команды играли на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Победу в матче со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака». Таким образом, красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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