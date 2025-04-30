Павел Кукуян высказался о поведении Деяна Станковича в матче «Спартак» — «Динамо»

Главный арбитр матча второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и московским «Динамо» (2:1) Павел Кукуян прокомментировал поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича по ходу этой игры.

— Он единственное спросил, почему добавили мало времени к первому тайму.

— Вы ничего не написали в протоколе по этому поводу?

— Написали. Жёлтая карточка Деяну Станковичу за неспортивное поведение во втором тайме, — приводит слова Кукуяна «РБ Спорт».

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Напомним, матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо», состоялся накануне. Команды играли на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Победу в матче со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака». Таким образом, красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.