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Кобелев: очень не хотел бы, чтобы на место Лички в «Динамо» пришёл один из спартаковцев

Кобелев: очень не хотел бы, чтобы на место Лички в «Динамо» пришёл один из спартаковцев
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Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможной отставке главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Кобелев подчеркнул, что он не хотел бы видеть вместо чешского специалиста кого-либо со спартаковским прошлым.

«Что касается возможной отставки Лички, я этим не занимаюсь. Об этом нам скажет руководство клуба. Однако я бы очень не хотел, чтобы в «Динамо» на место Лички, при такой неплохой игре и негативном результате, пришёл один из спартаковцев», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Марцел Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге».

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