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Колыванов: «Спартак» бездарно разбазарил очки в РПЛ, Кубок России — отдушина

Колыванов: «Спартак» бездарно разбазарил очки в РПЛ, Кубок России — отдушина
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов высказался о результатах московского «Спартака» в весенней части сезона. Клуб находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке России он дошёл до финала Пути регионов.

«У «Спартака» осталась отдушина — Кубок России. Команда в весенней части сезона бездарно разбазарила очки с теми соперниками, которых должна была обыгрывать. После победной серии в прошлом году и приобретений в лице Гарсии и Солари была надежда, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но эти два футболиста особо не усилили команду. Теперь у красно-белых остался лишь Кубок, чтобы закончить сезон на положительной ноте», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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