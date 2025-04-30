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Зеедорф: Винисиус заслуживал «Золотой мяч», я бы голосовал за него

Зеедорф: Винисиус заслуживал «Золотой мяч», я бы голосовал за него
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Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился мнением, кто должен был получить «Золотой мяч» по итогам 2024 года. Он считает, что награда должна была достаться вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору.

— Радует, что последний «Золотой мяч» получил Родри, а не кто-то из нападающих?
— Проблема не в том, что дают нападающим. Я считаю, Вини заслужил в последний раз, голосовал бы за него. Хотя Родри тоже вполне достоин. Он выдал невероятный сезон, но, на мой взгляд, Вини сделал что-то особенное.
Хотя это всего лишь моё мнение, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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