Зеедорф: Винисиус заслуживал «Золотой мяч», я бы голосовал за него

Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился мнением, кто должен был получить «Золотой мяч» по итогам 2024 года. Он считает, что награда должна была достаться вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору.

— Радует, что последний «Золотой мяч» получил Родри, а не кто-то из нападающих?

— Проблема не в том, что дают нападающим. Я считаю, Вини заслужил в последний раз, голосовал бы за него. Хотя Родри тоже вполне достоин. Он выдал невероятный сезон, но, на мой взгляд, Вини сделал что-то особенное.

Хотя это всего лишь моё мнение, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.