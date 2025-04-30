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«Ответный матч мы выиграем». Игрок «Арсенала» Микель Мерино — о поражении от «ПСЖ»

«Ответный матч мы выиграем». Игрок «Арсенала» Микель Мерино — о поражении от «ПСЖ»
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Микель Мерино подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (1:0). По словам футболиста, «канониры» хорошо проявили себя в этой игре.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

«Тяжёлая игра. В первые 10-15 минут мы, возможно, играли не на том уровне, к которому привыкли, но я думаю, что команда очень хорошо проявила себя после пропущенного гола. Мы показали, что у нас есть характер и индивидуальность, и почти доминировали в оставшейся части игры. Мы знаем, что у нас действительно хорошая команда, мощная команда, и мы действительно уверены, что выиграем ответный матч. Нам не терпится отправиться в Париж», — приводит слова Мерино официальный сайт «Арсенала».

Игра между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоялась накануне, 29 апреля. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил словенец Славко Винчич. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу парижского клуба. Ответная игра состоится 7 мая.

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