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Источник: «Спартак» и Станкович начали переговоры по новому контракту

Источник: «Спартак» и Станкович начали переговоры по новому контракту
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Московский «Спартак» может продлить сотрудничество со своим главным тренером Деяном Станковичем. Стороны уже начали переговоры по поводу пролонгации контракта. Об этом сообщил «РБК Спорт».

Согласно сведениям источника, первый раунд переговоров прошёл успешно. Окончательное соглашение должно быть достигнуто ближе к концу мая.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Он подписал с красно-белыми контракт сроком на два годы. Под руководством серба «Спартак» уже дошёл до финала Пути регионов Кубка России. Что касается РПЛ, то там москвичи занимают четвёртую строчку в турнирной таблице.

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