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Константин Зырянов: мы все верим в чемпионство «Зенита»

Константин Зырянов: мы все верим в чемпионство «Зенита»
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Ветеран «Зенита» Константин Зырянов признался, что всё ещё верит в чемпионство сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Конечно, мы все верим в чемпионство «Зенита». Я посмотрел на лица наших руководителей, на наших ветеранов, на Сергея Богдановича — никто в этом не сомневается. Мы все будем только стремиться к этому», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, по итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

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