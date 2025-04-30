Константин Зырянов: мы все верим в чемпионство «Зенита»

Ветеран «Зенита» Константин Зырянов признался, что всё ещё верит в чемпионство сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Конечно, мы все верим в чемпионство «Зенита». Я посмотрел на лица наших руководителей, на наших ветеранов, на Сергея Богдановича — никто в этом не сомневается. Мы все будем только стремиться к этому», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, по итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).