В «Пари НН» отреагировали на новость о невыплате зарплаты Мухину в «Динамо-Владивосток»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на новость о невыплате зарплаты полузащитнику Антону Мухину в «Динамо-Владивосток». Футболист играет за дальневосточный клуб на правах аренды.

«Это трудовые отношения между Антоном и тем клубом, где он находился. Вопрос лежит в трудовой плоскости Антона, этого клуба и законных представителей футболиста. Мы со своей стороны отозвали Мухина из аренды обратно в клуб и дистанционно мониторим его состояние здоровья, получая информацию от него и медицинских центров, где он наблюдался. Вся остальная информация может исходить только лично от Антона, потому что это его персональные отношения. Нам в правовом поле нельзя туда вмешиваться без его согласия», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.