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Генеральный директор «Пари НН» рассказал о состоянии футболиста Мухина после избиения

Генеральный директор «Пари НН» рассказал о состоянии футболиста Мухина после избиения
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии арендованного «Динамо-Владивосток» полузащитника Антона Мухина после избиения. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между президентом дальневосточного клуба Эдуардом Сандлером и Мухиным. Сообщалось, что между президентом и футболистом произошла ссора в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

«У Антона хорошее самочувствие, он полностью восстановился. Игра в следующем сезоне за «Пари НН» зависит от Антона, от того, насколько он впишется в рисунок команды и видение тренера. У нас с ним хорошие отношения, он трезво и адекватно оценивает свои возможности по игре в РПЛ», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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