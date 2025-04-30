Кларенс Зеедорф вспомнил, как играл в России при температуре -20°С

Бывший полузащитник мадридского «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился воспоминаниями об игре в России зимой. Он признался, что российские морозы отличаются от всех климатических условий, в которых ему доводилось играть.

— Вы же играли в России зимой?

— Увы, было дело. Очень холодно. -20°С. Мы просто молились, чтобы матч закончился как можно быстрее. Нам приходилось и раньше играть в мороз, но это было что-то особенное, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Ранее Зеедорф также рассказал, что в своё время махачкалинский «Анжи» проявлял интерес к его подписанию.