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Кларенс Зеедорф вспомнил, как играл в России при температуре -20°С

Кларенс Зеедорф вспомнил, как играл в России при температуре -20°С
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Бывший полузащитник мадридского «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился воспоминаниями об игре в России зимой. Он признался, что российские морозы отличаются от всех климатических условий, в которых ему доводилось играть.

— Вы же играли в России зимой?
— Увы, было дело. Очень холодно. -20°С. Мы просто молились, чтобы матч закончился как можно быстрее. Нам приходилось и раньше играть в мороз, но это было что-то особенное, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Ранее Зеедорф также рассказал, что в своё время махачкалинский «Анжи» проявлял интерес к его подписанию.

Полное интервью Зеедорфа:
«Никогда с таким не сталкивался. Думали, «Балтика» — серьёзный клуб». Разговор с Зеедорфом
Эксклюзив
«Никогда с таким не сталкивался. Думали, «Балтика» — серьёзный клуб». Разговор с Зеедорфом
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