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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв назвал причины поражения от «Спартака»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв назвал причины поражения от «Спартака»
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Голкипер «Динамо» Москва Андрей Лунёв высказался по итогам матча второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

— Почему не получилось выиграть у «Спартака»?
— Сложно ответить на этот вопрос. Наверное, потому, что мы забили один мяч, а соперник — два.

— Сложно ли было отразить мячи, забитые в ваши ворота?
— По первому мячу у меня есть вопросы. Надо его анализировать, — приводит слова Лунёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо», состоялся накануне. Команды играли на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Победу в матче со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака». Таким образом, красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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