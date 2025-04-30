Игрок «Зенита» Ерохин высказался о запуске поезда в метро Санкт-Петербурга в честь клуба

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о запуске поезда в метро Санкт-Петербурга в честь 100-летия клуба.

«Мне очень понравился состав — красивый, яркий, а главное — информативный. Это большое и важное событие для всего Петербурга. И хорошо, что оно произошло именно в год столетия. Мне кажется, запуск такого состава очень важен с точки зрения узнаваемости не только нашего клуба, но и популяризации футбола в целом. Теперь каждый, кто попадёт в этот состав, сможет изучать историю «Зенита» по красочным картинкам и надписям. Здорово, что как можно больше людей будут знать о нашем великом клубе. Сам я в метро бываю нечасто — мне гораздо удобнее добираться на машине до базы и в другие места. Но теперь планирую спускаться сюда и любоваться этим поездом», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.