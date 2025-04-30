Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» ответили, будут ли тщательнее выбирать клубы для аренды после избиения Мухина

В «Пари НН» ответили, будут ли тщательнее выбирать клубы для аренды после избиения Мухина
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о выборе клубов для аренды своих игроков. Недавно произошёл скандал с футболистом «Пари НН» Антоном Мухиным, который отправился в аренду в «Динамо-Владивосток». Между ним и президентом дальневосточного клуба Эдуардом Сандлером произошёл конфликт. Сообщалось, что между президентом и футболистом разгорелась перепалка в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

— После случая с Мухиным «Пари НН» будет более тщательно рассматривать другие команды для аренды своих футболистов?
— Как предусмотришь такие вещи? Это межличностный конфликт. Знал бы, где упадёшь, соломку бы подложил. Это нельзя предположить, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Генеральный директор «Пари НН» рассказал о состоянии футболиста Мухина после избиения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android