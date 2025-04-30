В «Пари НН» ответили, будут ли тщательнее выбирать клубы для аренды после избиения Мухина

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о выборе клубов для аренды своих игроков. Недавно произошёл скандал с футболистом «Пари НН» Антоном Мухиным, который отправился в аренду в «Динамо-Владивосток». Между ним и президентом дальневосточного клуба Эдуардом Сандлером произошёл конфликт. Сообщалось, что между президентом и футболистом разгорелась перепалка в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

— После случая с Мухиным «Пари НН» будет более тщательно рассматривать другие команды для аренды своих футболистов?

— Как предусмотришь такие вещи? Это межличностный конфликт. Знал бы, где упадёшь, соломку бы подложил. Это нельзя предположить, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.