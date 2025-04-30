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Кларенс Зеедорф высказался о словах Тотти про современный футбол

Кларенс Зеедорф высказался о словах Тотти про современный футбол
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Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился мнением о современном футболе.

— Мы недавно делали интервью с Тотти. Он дал понять, что не в восторге от современного футбола, в котором много технологий, а техничных футболистов заменяют физически сильные. Насколько согласны?
— Сейчас действительно меньше креатива в футболе, но что касается технологий — они нужны в качестве поддержки, чтобы улучшить игру. А ещё они помогают анализировать футбол, находить игроков по всему миру. Хотя необходимо и самому считывать игру, принимать решения и удивлять соперников. Технологии в целом полезны, но важно принимать человеческие решения. Поэтому мы и говорим, что спорт — искусство, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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