Кларенс Зеедорф высказался о словах Тотти про современный футбол

Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился мнением о современном футболе.

— Мы недавно делали интервью с Тотти. Он дал понять, что не в восторге от современного футбола, в котором много технологий, а техничных футболистов заменяют физически сильные. Насколько согласны?

— Сейчас действительно меньше креатива в футболе, но что касается технологий — они нужны в качестве поддержки, чтобы улучшить игру. А ещё они помогают анализировать футбол, находить игроков по всему миру. Хотя необходимо и самому считывать игру, принимать решения и удивлять соперников. Технологии в целом полезны, но важно принимать человеческие решения. Поэтому мы и говорим, что спорт — искусство, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.