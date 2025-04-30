Кобелев: «Зенит» будет пытаться выиграть и Кубок России, и РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. За четыре тура до конца чемпионата турнирную таблицу возглавляет «Краснодар». «Быки» опережают ближайшего преследователя, «Зенит», на четыре очка.

«Думаю, «Зенит» в этом сезоне будет пытаться выиграть и Кубок России, и чемпионат. Четыре очка до «Краснодара» — не такой уж большой разрыв. «Быкам» ещё играть с «Динамо» и ЦСКА. Учитывая, что пять-шесть команд борются за выживание, игры с ними тоже не отличаются лёгким характером. Думаю, всё решится в ближайших двух турах», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.