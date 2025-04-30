Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» объявил о продлении контракта с польским нападающим Аркадиушем Миликом

«Ювентус» объявил о продлении контракта с польским нападающим Аркадиушем Миликом
Комментарии

Пресс-служба туринского «Ювентуса» объявила о пролонгации соглашения с нападающим Аркадиушем Миликом. Новая сделка рассчитана до конца июня 2027 года.

Милик выступает за туринцев с 2023 года. В нынешнем сезоне польский футболист не провёл ни одной игры из-за травмы колена, которую нападающий получил в матче за сборную летом прошлого года.

«Ювентус» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Старая синьора» набрала 62 очка по результатам 34 игр. В следующем матче внутреннего первенства туринцы сыграют с «Болоньей» на выезде. Игра состоится 4 мая и начнётся в 21:45 мск.

Материалы по теме
Несколько игроков «Ювентуса» могут покинуть клуб в случае невыхода в Лигу чемпионов — GdS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android