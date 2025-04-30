«Ювентус» объявил о продлении контракта с польским нападающим Аркадиушем Миликом

Пресс-служба туринского «Ювентуса» объявила о пролонгации соглашения с нападающим Аркадиушем Миликом. Новая сделка рассчитана до конца июня 2027 года.

Милик выступает за туринцев с 2023 года. В нынешнем сезоне польский футболист не провёл ни одной игры из-за травмы колена, которую нападающий получил в матче за сборную летом прошлого года.

«Ювентус» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Старая синьора» набрала 62 очка по результатам 34 игр. В следующем матче внутреннего первенства туринцы сыграют с «Болоньей» на выезде. Игра состоится 4 мая и начнётся в 21:45 мск.