В РФС вынесли вердикт по матчу «Урала», который подозревали в договорном характере

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов вынес вердикт по матчу 28-го тура Мелбет Первой лиги «Урал» — «Нефтехимик» (3:2). В СМИ ходили слухи, что эта игра могла быть договорной. Однако в РФС по итогам проверки не нашли доказательства в пользу договорного характера матча.

«Расследование было проведено. Проводила его та же группа специалистов, которая участвовала в расследовании матча «Коломна» — «Амкал» (1:8, матч Кубка России был признан договорным. — Прим. «Чемпионата»). Предварительный вывод — договорной характер матча отсутствует. Этот вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет. Ни прямых, ни косвенных доказательств они не нашли», — приводит слова Митрофанова «Комсомольская правда».