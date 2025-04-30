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Смородская: для «Локомотива» будет провалом, если команда проиграет «Ростову» в Кубке

Смородская: для «Локомотива» будет провалом, если команда проиграет «Ростову» в Кубке
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слухи о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера железнодорожников в случае поражения от «Ростова». Ранее такая информация появилась в СМИ. Сегодня, 30 апреля, состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Ростов». Игра пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Не знаю, уволят ли Галактионова после поражения от «Ростова» в Кубке России или нет. Но для «Локомотива» будет провалом сезона, если они не обыграют ростовчан. Уволить недолго, но кого назначат на эту должность?

— Сообщается о Черчесове, Хохлове и Федотове.
— Это достойные кандидаты на пост главного тренера, но непонятно, подойдут ли они «Локомотиву». Нужно быть внутри команды, чтобы это понимать, — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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