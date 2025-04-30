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Михаил Кержаков сообщил, что получил приглашение на Матч легенд в честь 100-летия «Зенита»

Михаил Кержаков сообщил, что получил приглашение на Матч легенд в честь 100-летия «Зенита»
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков сообщил, что получил приглашение на Матч легенд в честь 100-летия санкт-петербургского клуба. Юбилей «Зенит» отметит 25 мая 2025 года.

«Приглашение на Матч легенд я получил. Надеюсь, приму участие, если здоровье позволит», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, по итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

Кержаков в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча. Действующий контракт вратаря с клубом истекает в конце июня 2025 года.

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