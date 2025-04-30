Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба рассказал, когда ждёт возвращения российских команд на международную арену

Артём Дзюба рассказал, когда ждёт возвращения российских команд на международную арену
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что ожидает возвращения сборной России и клубов к международным матчам в 2026 году. При этом 36-летний форвард подчеркнул, что сам он вряд ли уже примет участие в этих встречах.

— Есть ощущение, когда сборную и клубы вернут на международную арену?
— Все ждут возвращения в Европу. Наверное, через сезон стоит ждать, но я вряд ли это уже зацеплю, — приводит слова Дзюба «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.

Материалы по теме
«Много разговаривает, раздражает». Артём Дзюба назвал Винисиуса ограниченным футболистом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android