Игорь Колыванов: в ворота ЦСКА архисложно забить, команда играет грамотно

Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре ЦСКА этой весной. По словам Колыванова, армейцы стали играть более рационально.

«ЦСКА поменял схему и начал играть более рационально. Армейцы играют грамотно «на ноль», а в некоторых ситуациях выручает Акинфеев. Может, в игре нет чего-то столь яркого, но команда действует качественно, организованно и внимательно. Самое главное, что все футболисты расставлены по своим местам, и все они отрабатывают. В ворота ЦСКА архисложно забить. За счёт очень хорошей организации команда набирает очки», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.