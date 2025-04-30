«Спартак» набрал больше xG, чем ЦСКА, в проигранном армейцам матче 26-го тура РПЛ

Московский «Спартак» набрал 1,61 xG (ожидаемые голы) в центральном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, но при этом проиграл (1:2). Показатель ЦСКА в этой встрече — 1,07 xG. Об этом сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко). «Спартак», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков.

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В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с воронежским «Факелом» на выезде.