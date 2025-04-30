Ольга Смородская высказалась о борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Если «Краснодар» удержит отрыв и выиграет чемпионство, это будет для них прорывом. Первое место в чемпионате России станет большим успехом. Поживём — увидим. «Зениту» же не стоит делать больший акцент на Кубке России. Я уверена, что питерцы будут биться в РПЛ», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).