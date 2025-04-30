Константин Тюкавин — о возможном уходе Лички из «Динамо»: ничего не знаю, решать не мне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Напомним, в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2).
«Очень болезненное поражение. Никогда не хочется проигрывать, тем более «Спартаку». Можно сказать, что сегодня был самый важный матч для нас на этом отрезке, и мы его проиграли. Не знаю, что будет дальше. Разговоры о смене тренера [Марцела Лички]? Ничего не знаю. Не мне решать», — приводит слова Тюкавина Sport24.
Отметим, что Тюкавин находится в лазарете бело-голубых с травмой колена, со «Спартаком» он не играл. Марцел Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге».
- 30 апреля 2025
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