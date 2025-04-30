Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин — о возможном уходе Лички из «Динамо»: ничего не знаю, решать не мне

Константин Тюкавин — о возможном уходе Лички из «Динамо»: ничего не знаю, решать не мне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Напомним, в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Очень болезненное поражение. Никогда не хочется проигрывать, тем более «Спартаку». Можно сказать, что сегодня был самый важный матч для нас на этом отрезке, и мы его проиграли. Не знаю, что будет дальше. Разговоры о смене тренера [Марцела Лички]? Ничего не знаю. Не мне решать», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Отметим, что Тюкавин находится в лазарете бело-голубых с травмой колена, со «Спартаком» он не играл. Марцел Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге».

Материалы по теме
Фото
Маркиньос кричал на Касереса, Личка смеялся со Станковичем. Яркие фото победы «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android