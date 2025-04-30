Валерий Кечинов: Маркиньос перевоплотился из игрока резерва в лидера «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре полузащитника красно-белых Маркиньоса в последних матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.

«Маркиньос — молодец, перевоплотился из игрока резерва в лидера «Спартака». Он очень много старается, в каждой игре у него сумасшедшая самоотдача. Футбольный бог вознаграждает его за это. В матче с «Динамо» бразилец забил отличный мяч и отдал прекрасную голевую передачу. Это плоды его огромной работы. Дай бог, чтобы он продолжал играть в таком же ключе и не сбавлял. Мы видим, что происходит с Угальде. В прошлом году 16 мячей, а в этом — всего один. Что-то случилось в психологическом плане. Он же не мог разучиться забивать за такой короткий период времени», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.